    Tailandda avtobusun aşması nəticəsində 40-dan çox insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 15 fevral, 2026
    • 10:54
    Tailandın cənubundakı Tranq əyalətində avtobusun aşması nəticəsində 40-dan çox insan xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Khaosod" qəzeti məlumat yayıb.

    Hadisə bazar gününə keçən gecə baş verib, Pxuket-Betonq marşrutu ilə hərəkət edən avtobusda cəmi 52 nəfər olub, 10-dan çox sərnişin ağır xəsarət alıb.

    Qəzetin yazdığına görə, yol-nəqliyyat hadisəsi sürücünün sükan arxasında yuxuya getməsi səbəbindən baş vermiş ola bilər. Lakin sürücü hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə söhbət zamanı bildirib ki, onun qarşısına motosiklet çıxıb. Bununla belə, yaxınlıqda olan patrul bu versiyanı təkzib edərək heç bir motosikletin görünmədiyini bildirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Таиланде более 40 человек пострадали из-за опрокидывания автобуса

