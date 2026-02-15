İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Region
    • 15 fevral, 2026
    • 10:19
    Mehr: İranın qərbində toz fırtınası hava keyfiyyətini təhlükəli səviyyəyə çatdırıb

    İranın qərbində yerləşən İlam əyalətində toz fırtınası hava keyfiyyətini "təhlükəli" səviyyəyə çatdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" Xəbər Agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, İraqdan gələn fırtına İlamın gündəlik yaşamına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edib.

    Belə ki, ibtidai məktəblərdə dərslər ləğv olunub, dövlət idarələri isə fəaliyyətlərinə bir saatlıq gecikmə ilə başlayıb.

    Rəsmi dairələr sakinləri fırtına başa çatana qədər zəruri olmayan hallarda çölə çıxmamağa çağırıb.

    Mehr: Из-за пыльной бури на западе Ирана качество воздуха опустилось до опасного уровня

