Mehr: Из-за пыльной бури на западе Ирана качество воздуха опустилось до опасного уровня

В провинции Илам, расположенной на западе Ирана, пылевая буря привела к ухудшению качества воздуха до опасного уровня.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Mehr.

Согласно информации, буря, пришедшая под воздействием движения воздушных масс из Ирака, существенно повлияла на повседневную жизнь в Иламе.

На фоне наблюдающейся ситуации в начальных школах отменены занятия, государственные учреждения начали работу на час позже.

Власти призывают жителей не выходить на улицу без крайней необходимости до завершения бури.