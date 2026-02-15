Azərbaycan Prezidentinin Almaniyaya səfərinə dair videoçarx paylaşılıb
Xarici siyasət
- 15 fevral, 2026
- 11:05
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Almaniya Federativ Respublikasına səfərinə dair videoçarx paylaşılıb.
paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyevin Almaniya Federativ Respublikasına səfəri (13-15.02.2026) pic.twitter.com/z3asvl4Vjs— İlham Əliyev (@azpresident) February 15, 2026
Son xəbərlər
11:15
Foto
FHN-də WUF13-ə hazırlıq məsələləri ilə bağlı toplantı keçirilibİnfrastruktur
11:05
Azərbaycan Prezidentinin Almaniyaya səfərinə dair videoçarx paylaşılıbXarici siyasət
11:00
Şəhriyar Məmmədyarov: "Nyukasl"la oyunda "Qarabağ"dan hər şey gözləmək olar"Futbol
10:54
Tailandda avtobusun aşması nəticəsində 40-dan çox insan xəsarət alıbDigər ölkələr
10:40
İlham Əliyev: Serbiya ilə münasibətlərimizin hazırkı səviyyəsi məmnunluq doğururXarici siyasət
10:36
FAKTİKİ HAVA: Güclü külək əsib, yağış yağıbEkologiya
10:27
"Bavariya" "Qalatasaray"ın futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
10:19
"Mehr": İranın qərbində toz fırtınası hava keyfiyyətini "təhlükəli" səviyyəyə çatdırıbRegion
10:02