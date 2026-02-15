В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация в связи с визитом в ФРГ
- 15 февраля, 2026
- 11:10
В официальных аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация в связи с визитом главы государства в Германию.
Report представляет публикацию:
В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация в связи с визитом в ФРГ
