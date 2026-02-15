Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация в связи с визитом в ФРГ

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 11:10
    В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация в связи с визитом в ФРГ

    В официальных аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация в связи с визитом главы государства в Германию.

    Report представляет публикацию:

    В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация в связи с визитом в ФРГ

    Ильхам Алиев публикация в соцсетях
    Видео
    Azərbaycan Prezidentinin Almaniyaya səfərinə dair videoçarx paylaşılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:40

    Кличко: Киев из-за атак РФ находится на грани катастрофы

    Другие страны
    11:34

    Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень отношений с Сербией вызывает удовлетворение

    Внешняя политика
    11:21

    Рубио направляется с визитом в Восточную Европу для укрепления связей

    Другие страны
    11:10
    Видео

    В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация в связи с визитом в ФРГ

    Внешняя политика
    11:09

    Замминистра: Иран готов на компромисс по ядерной сделке при снятии санкций

    В регионе
    10:53

    Порывы ветра в Баку превысили 20 м/с

    Экология
    10:45
    Фото

    Норвегия лидирует в медальном зачете зимней Олимпиады

    Командные
    10:37

    Mehr: Из-за пыльной бури на западе Ирана качество воздуха опустилось до опасного уровня

    В регионе
    10:21

    Шахрияр Мамедъяров завоевал победу в 1/4 финала чемпионата Азербайджана по шахматам

    Индивидуальные
    Лента новостей