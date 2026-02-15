Премьер-лига: "Нефтчи" сыграет против "Кяпаз", "Сумгайт" встретится с "Араз-Нахчываном"
- 15 февраля, 2026
- 09:30
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня состоятся еще две игры 20-го тура.
Как сообщает Report, в первом матче дня бакинский "Нефтчи" встретится с гянджинским "Кяпазом".
Встреча на Евлахском городском стадионе, где гянджинцы проводят домашние встречи на время реконструкции собственного стадиона, начнется в 14:30. Столичный клуб занимает в турнирной таблице 7-е место с 27 очками, "Кяпаз", набрав 13 баллов, расположился на 11-й строчке.
В 17:00 состоится матч "Араз-Нахчыван" - "Сумгайыт". Хозяева находятся на 6-й позиции с 27 очками, гости занимают 5-е место с 30 баллами.
Премьер-лига Азербайджана
II круг, XX тур
15 февраля
14:30. "Кяпяз" – "Нефтчи"
Судьи: Али Алиев, Зейнал Зейналов, Гюльнура Акберзаде, Намиг Бекиров
VAR: Инглаб Мамедов
AVAR: Намиг Гусейнов
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Евлахский городской стадион
17:00. "Араз-Нахчыван" – "Сумгайыт"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Кямран Алиев
VAR: Ниджат Исмайыллы
AVAR: Зохраб Аббасов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Зюмрюд Агаева
Liv Bona Dea Arena, Баку.
Отметим, что тур завершится 16 февраля. Накануне "Карабах" победил "Имишли", а "Зиря" обыграла "Карван-Евлах" (оба матча 1:0).