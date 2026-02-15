Премьер-лига: "Нефтчи" сыграет против "Кяпаз", "Сумгайт" встретится с "Араз-Нахчываном"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня состоятся еще две игры 20-го тура.

Как сообщает Report, в первом матче дня бакинский "Нефтчи" встретится с гянджинским "Кяпазом".

Встреча на Евлахском городском стадионе, где гянджинцы проводят домашние встречи на время реконструкции собственного стадиона, начнется в 14:30. Столичный клуб занимает в турнирной таблице 7-е место с 27 очками, "Кяпаз", набрав 13 баллов, расположился на 11-й строчке.

В 17:00 состоится матч "Араз-Нахчыван" - "Сумгайыт". Хозяева находятся на 6-й позиции с 27 очками, гости занимают 5-е место с 30 баллами.

Премьер-лига Азербайджана

II круг, XX тур

15 февраля

14:30. "Кяпяз" – "Нефтчи"

Судьи: Али Алиев, Зейнал Зейналов, Гюльнура Акберзаде, Намиг Бекиров

VAR: Инглаб Мамедов

AVAR: Намиг Гусейнов

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Евлахский городской стадион

17:00. "Араз-Нахчыван" – "Сумгайыт"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Кямран Алиев

VAR: Ниджат Исмайыллы

AVAR: Зохраб Аббасов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Зюмрюд Агаева

Liv Bona Dea Arena, Баку.

Отметим, что тур завершится 16 февраля. Накануне "Карабах" победил "Имишли", а "Зиря" обыграла "Карван-Евлах" (оба матча 1:0).