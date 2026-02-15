Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Премьер-лига: "Нефтчи" сыграет против "Кяпаз", "Сумгайт" встретится с "Араз-Нахчываном"

    Футбол
    • 15 февраля, 2026
    • 09:30
    Премьер-лига: Нефтчи сыграет против Кяпаз, Сумгайт встретится с Араз-Нахчываном

    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня состоятся еще две игры 20-го тура.

    Как сообщает Report, в первом матче дня бакинский "Нефтчи" встретится с гянджинским "Кяпазом".

    Встреча на Евлахском городском стадионе, где гянджинцы проводят домашние встречи на время реконструкции собственного стадиона, начнется в 14:30. Столичный клуб занимает в турнирной таблице 7-е место с 27 очками, "Кяпаз", набрав 13 баллов, расположился на 11-й строчке.

    В 17:00 состоится матч "Араз-Нахчыван" - "Сумгайыт". Хозяева находятся на 6-й позиции с 27 очками, гости занимают 5-е место с 30 баллами.

    Премьер-лига Азербайджана

    II круг, XX тур

    15 февраля

    14:30. "Кяпяз" – "Нефтчи"

    Судьи: Али Алиев, Зейнал Зейналов, Гюльнура Акберзаде, Намиг Бекиров

    VAR: Инглаб Мамедов

    AVAR: Намиг Гусейнов

    Судья-инспектор: Асим Худиев

    Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

    Евлахский городской стадион

    17:00. "Араз-Нахчыван" – "Сумгайыт"

    Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Кямран Алиев

    VAR: Ниджат Исмайыллы

    AVAR: Зохраб Аббасов

    Судья-инспектор: Омар Пашаев

    Представитель АФФА: Зюмрюд Агаева

    Liv Bona Dea Arena, Баку.

    Отметим, что тур завершится 16 февраля. Накануне "Карабах" победил "Имишли", а "Зиря" обыграла "Карван-Евлах" (оба матча 1:0).

    Премьер-лига Азербайджана футбол
    Premyer Liqa: "Neftçi" "Kəpəz"lə, "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək
    Ты - Король

    Последние новости

    09:55

    Азербайджанский атлет взял серебро международного турнира в Казахстане

    Индивидуальные
    09:47

    В Таиланде более 40 человек пострадали из-за опрокидывания автобуса

    Другие страны
    09:30

    Премьер-лига: "Нефтчи" сыграет против "Кяпаз", "Сумгайт" встретится с "Араз-Нахчываном"

    Футбол
    09:06

    В Японии парень с ножом убил подростка и ранил еще двоих человек

    Другие страны
    08:52

    Посол РФ: Москва надеется юридически оформить проект АЭС с Астаной в 2026 году

    В регионе
    08:11

    Reuters: Австралия инвестирует в производство атомных подводных лодок

    Другие страны
    07:46

    Главы МИД Китая и Канады обозначили перезагрузку двусторонних отношений

    Другие страны
    07:16

    Сегодня ГЭЦ проведет экзамен для 258 человек, обучающихся в докторантуре, диссертантуре и адъюнктуре

    Наука и образование
    06:49

    Сегодня около 23 тыс. бакалавров примут участие в экзамене в магистратуру

    Наука и образование
    Лента новостей