Premyer Liqa: "Neftçi" "Kəpəz"lə, "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 15 fevral, 2026
    • 09:00
    Premyer Liqa: Neftçi Kəpəzlə, Sumqayıt Araz-Naxçıvanla üz-üzə gələcək

    Misli Premyer Liqasında XX turun daha iki oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Neftçi" "Kəpəz"lə üz-üzə gələcək.

    Yevlax şəhər stadionundakı qarşılaşma saat 14:30-da start götürəcək. "Ağ-qaralar" 27 xalla 7-ci, Gəncə klubu 13 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.

    Saat 17:00-da isə "Araz-Naxçıvan" - "Sumqayıt" oyunu baş tutacaq. "Gənclik şəhəri" təmsilçisi 30 xalla 5-ci, Naxçıvan komandası 27 xalla 6-cı yerdədir.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XX tur

    15 fevral

    14:30. "Kəpəz" – "Neftçi"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Zeynal Zeynalov, Gülnurə Əkbərzadə, Namiq Bəkirov

    VAR: İnqilab Məmmədov

    AVAR: Namiq Hüseynov

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

    Yevlax şəhər stadionu

    17:00. "Araz-Naxçıvan" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamran Əliyev

    VAR: Nicat İsmayıllı

    AVAR: Zöhrab Abbasov

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

    AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva

    "Liv Bona Dea Arena"

    Qeyd edək ki, tura fevralın 16-da yekun vurulacaq. Ötən gün "Qarabağ" "İmişli"ni, "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı (hər ikisi 1:0) məğlub edib.

