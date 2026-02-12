В 2025 году капитальные расходы по БТД увеличились более чем вдвое

Операционные расходы компании BTC Co на обслуживание нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) в 2025 году составили $131 млн, капитальные затраты - около $98 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на данные BP-Azerbaijan, по сравнению с показателем 2024 года операционные расходы на БТД снизились на $15 млн или 10,3%, тогда как капитальные расходы увеличились на $54 млн или в 2,2 раза.

С момента ввода нефтепровода в эксплуатацию с июня 2006 года и на конец 2025 года по нему было транспортировано около 619 млн тонн (порядка 4,7 млрд баррелей) нефти, загруженной на 6 145 танкеров в Джейхане и отправленной на мировые рынки.

В 2025 году по БТД было прокачано около 27 млн тонн (порядка 207 млн баррелей) сырой нефти и конденсата, которые были загружены на 283 танкера на терминале Джейхан для дальнейшего экспорта.

Нефтепровод БТД в основном транспортирует нефть с блока месторождений Азери–Чыраг–Гюнешли (АЧГ) и конденсат с Шахдениз, а также сырье, добытое SOCAR в Азербайджане и нефть из Казахстана и Туркменистана.

Акционерами BTC Co. являются: BP (30,10%), SOCAR (32,97%), MOL (8,90%), TPAO (6,53%), Eni (5,00%), TotalEnergies (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), ExxonMobil (2,50%) и ONGC (BTC) Limited (3,1%).