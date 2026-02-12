Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В 2025 году капитальные расходы по БТД увеличились более чем вдвое

    Энергетика
    • 12 февраля, 2026
    • 13:11
    В 2025 году капитальные расходы по БТД увеличились более чем вдвое

    Операционные расходы компании BTC Co на обслуживание нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) в 2025 году составили $131 млн, капитальные затраты - около $98 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные BP-Azerbaijan, по сравнению с показателем 2024 года операционные расходы на БТД снизились на $15 млн или 10,3%, тогда как капитальные расходы увеличились на $54 млн или в 2,2 раза.

    С момента ввода нефтепровода в эксплуатацию с июня 2006 года и на конец 2025 года по нему было транспортировано около 619 млн тонн (порядка 4,7 млрд баррелей) нефти, загруженной на 6 145 танкеров в Джейхане и отправленной на мировые рынки.

    В 2025 году по БТД было прокачано около 27 млн тонн (порядка 207 млн баррелей) сырой нефти и конденсата, которые были загружены на 283 танкера на терминале Джейхан для дальнейшего экспорта.

    Нефтепровод БТД в основном транспортирует нефть с блока месторождений Азери–Чыраг–Гюнешли (АЧГ) и конденсат с Шахдениз, а также сырье, добытое SOCAR в Азербайджане и нефть из Казахстана и Туркменистана.

    Акционерами BTC Co. являются: BP (30,10%), SOCAR (32,97%), MOL (8,90%), TPAO (6,53%), Eni (5,00%), TotalEnergies (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), ExxonMobil (2,50%) и ONGC (BTC) Limited (3,1%).

    BTC Co Баку-Тбилиси-Джейхан экспорт нефти нефть конденсат терминал
    Ötən il BTC əsaslı xərclərini 2 dəfədən çox artırıb
    Ты - Король

    Последние новости

    14:07

    Дело Рамиза Мехдиева: Ганимат Зайидов и Фуад Гахраманлы заочно арестованы

    Происшествия
    13:53

    Назван объем добычи с АЧГ за 2025 г

    Энергетика
    13:49

    МЭА понизило оценки роста спроса на нефть в мире в 2025-2026гг на 80 тыс. б/с

    Энергетика
    13:48

    Национальный совет действовал при финансовой поддержке иностранных спецслужб - ОБВИНЕНИЕ

    Происшествия
    13:47

    В Коми из-за атаки украинского БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод

    Другие страны
    13:47
    Видео

    СГБ распространила аудиозапись телефонного разговора Рамиза Мехтиева с сотрудником иностранных спецслужб

    Внутренняя политика
    13:46

    В Самарканде пройдет первый межпарламентский саммит Центральная Азия - ЕС

    В регионе
    13:45

    Российский БПЛА поразил здание Госслужбы по ЧС Украины

    Другие страны
    13:39

    СГБ: Али Керимли собирался обеспечить вступление Азербайджана в ОДКБ

    Внутренняя политика
    Лента новостей