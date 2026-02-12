Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    СГБ Азербайджана раскрыла подробности уголовного дела против Рамиза Мехдиева

    Происшествия
    • 12 февраля, 2026
    • 12:53
    СГБ Азербайджана раскрыла подробности уголовного дела против Рамиза Мехдиева

    Служба государственной безопасности Азербайджана раскрыла новые детали громкого дела, в центре которого фигурирует бывший глава Администрации президента Рамиз Мехтиев.

    Как сообщили Report СГБ, другими фигурантами дела являются бывший первый заместитель премьер-министра Аббас Аббасов и председатель Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.

    По информации ведомства, все трое и другие фигуранты дела, согласно собранным материалам, действовали при содействии иностранных спецслужб.

    "В результате комплексных мер, принятых СГБ для предотвращения провокационно-деструктивных действий органов иностранных спецслужб против безопасности, национальных интересов и благ Азербайджана, возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики - Мехдиев Рамиз Энвер оглу, Аббасов Аббас Айдын оглу, Керимли Али Амиргусейн оглу и другие совершили деяния, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя государства", - отметили в СГБ.

    Согласно обвинительному заключению, Аббас Аббасов и Рустам Ибрагимбеков, являвшиеся соучредителями и руководителями зарегистрированной за рубежом 4 июля 2012 года организации "Союз азербайджанских организаций России" ("Союз миллиардеров"), а также Рамиз Мехтиев, Али Керимли, члены его партии Фуад Гахраманлы, Ганимат Зайидов и другие лица вступили в сговор с целью насильственного захвата власти и изменения существующего конституционного строя государства. Также отмечается, что "Союз миллиардеров" был намеренно органами иностранных спецслужб непосредственно для вмешательства в политические процессы в Азербайджане.

    После создания структуры "Национальный совет демократических сил" и выдвижения Рустама Ибрагимбекова, гражданина иностранного государства, кандидатом на президентских выборах 2013 года, по версии следствия, при финансовой и организационной поддержке иностранных спецслужб ими предпринимались действия по организации массовых беспорядков. Цель – насильственный захват власти, неповиновение законным требованиям представителей правительства, нарушение общественного порядка и срыв работы транспорта, предприятий, ведомств и организаций.

    В материалах дела указано, что через члена ПНФА Мамеда Ибрагима и других лиц на указанные цели были направлены средства в размере 933 828,40 манатов, в том числе полученные от Рамиза Мехтиева и Аббаса Аббасова. Средства также предназначались для отправки в Азербайджан лиц из-за рубежа для участия в акциях и беспорядках, а также привлечения жителей регионов.

    "Согласно техническим доказательствам, приложенным к материалам уголовного дела, членам "Союза миллиардеров" были даны указания направить в Азербайджан во время президентских выборов 2013 года азербайджанских граждан, работавших под их подчинением, либо в той или иной форме бывших под их покровительством в иностранном государстве, в котором они проживали, каждому из которых было поручено обеспечить привлечение родственников и близких в Азербайджане с целью их использования в соответствии с инструкциями иностранных спецслужб на митингах и массовых беспорядках", - подчеркнули в СГБ.

    Следствие также утверждает, что в 2013 году "Национальный совет" направил секретное письмо руководству иностранного государства с просьбой поддержать его деятельность и оказать давление на Азербайджан для проведения "реформ" аналогичных тем, которые проводятся в той же стране. Письмо было результатом предварительных переговоров и желанием уполномоченных лиц соответствующего иностранного государства.

    Согласно указанному обвинению, Ганимат Зайидов с начала 2013 года от имени Али Керимли вступая в тайные отношения с представителями органов спецслужб иностранной страны, вел переговоры, обратился с просьбой воспользоваться обширными организационными и специальными возможностями органов иностранных спецслужб для обеспечения прихода его к власти в Азербайджанской Республике, взамен пообещал обеспечение стратегических интересов иностранного государства в Азербайджане, последовательно излагая конкретные детали, стороны также договорились, что в случае прихода Али Керимли к власти, Азербайджанская Республика постепенно станет полноправным членом Организации Договора о Коллективной Безопасности.

    В то же время, согласно обвинительному заключению, Али Керимли, продолжая свои преступные действия в соответствии с заранее достигнутой общей договоренностью с вышеупомянутыми лицами, в ночь с 14 на 15 июля 2020 года, когда азербайджанские граждане вышли на марш в Баку в поддержку армии и против агрессивной войны, развязанной Арменией в Карабахском регионе Азербайджана, дал поручение Фуаду Гахраманлы и другим лицам присоединиться к участникам марша организовывая небольшие группы вместе с лицами представленными в партии, затем заменяя патриотические лозунги провокационными призывами создать хаотичную ситуацию, контролируя толпу воспользоваться этой ситуацией, захватить административные здания Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", включая свое намерение объявить о захвате власти через средства массовой информации.

    Кроме этого, Рамиз Мехдиев 27 сентября 2025 года через своего помощника Амирова Эльдара Гурбан оглу и других лиц, представил Али Керимли письменный материал, подготовленный в августе-сентябре 2025 года на иностранном языке под названием "Предложения по реструктуризации системы государственного управления", содержащий секретные планы и направления действий против государственной власти, и с целью совместного согласования вопросов, изложенных в этом документе, 3 октября 2025 года он направил окончательный отредактированный вариант вышеуказанной статьи через сотрудников ОАО "Шарг-Гарб", владельцем которого он фактически является, высокопоставленным должностным лицам органов спецслужб иностранного государства, с которыми заранее лично связался, и указанная отправка была технически зафиксирована.

    Этими деяниями Рамиз Мехдиев совершил действия, направленные на захват государственной власти с помощью органов иностранных спецслужб и насильственное изменение конституционной структуры, а также предал государство, оказывая помощь представителям иностранного государства вопреки интересам государственной безопасности Азербайджанской Республики.

    Кроме того, Рамиз Мехдиев до 13 октября 2025 года легализовал денежные средства в размере более 17 000 000 манатов, полученных преступным путем.

    За участие в перечисленных преступных деяниях Аббас Аббасов, Али Керимли, Фуад Гахраманлы, Мамед Ибрагим и Ганимат Зайидов были привлечены к ответственности в лице обвиняемых по статьям 278.1 (действия, направленные на насильственный захват или насильственное удержание власти, а также насильственное изменение конституционной структуры государства), Эльдар Амиров 32.5, 278.1 (содействие действиям, направленным на насильственный захват или насильственное удержание власти, а также насильственное изменение конституционной структуры государства), Рамиз Мехдиев 193-1.3.2 (легализация крупного имущества, полученного преступным путем), 274 (государственная измена) и 278.1 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

    В связи с тем, что Аббас Аббасов, Фуад Гахраманлы и Ганимат Зайидов находятся за пределами территории Азербайджанской Республики и скрываются от следствия, в отношении них была объявлена розыск, и суд принял решение о мера пресечения под стражу заочно.

    Расследование по уголовному делу продолжаются.

