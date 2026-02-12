В Москве врачи спасли подростка после укуса ядовитой змеи

В Москве врачи спасли 16-летнюю девочку после укуса ядовитой змеи дома.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении столичного департамента здравоохранения.

"Шестнадцатилетнюю девочку укусила ядовитая змея, а токсикологи Филатовской детской больницы ее спасли. Пациентка поступила в больницу после укуса голубой куфии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к врачам пациентку доставили с отеком колена, переходящим на бедро и голень, тахикардией и сильным болевым синдромом. Ей сразу же начали проводить лечение.

"Как мы выяснили, девочка увлекается разведением змей, дома содержался террариум, в котором жили сразу несколько их видов. Во время чистки вольера ядовитая змея выскользнула из него и укусила пациентку в колено. Девочка не пыталась бороться с последствиями укуса самостоятельно и немедленно вызвала скорую помощь", - рассказали в медучреждении, чьи слова приводятся в сообщении.