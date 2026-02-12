В Грузии намерены запретить ввоз автомобилей старше 6 лет

Правительством Грузии внесено в парламент законопроект, предусматривающий введение запрета на ввоз автототранспортных средств старше 6-ти лет.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

По его словам, эта инициатива важна с точки зрения улучшения экологической ситуации, защиты здоровья людей, а также организация комфортного движения транспорта в города.

Он отметил, что за последние годы количество транспортных средств в Грузии значительно и резко возросло.

"В 2012 году в Грузии было зарегистрировано 864 тыс. автомобилей, а по данным этого года эта цифра превысила 2 млн. Это, с одной стороны приводит к пробкам, а с другой - к ухудшению экологической ситуации. Поэтому мы внесли в парламент законопроект, который предусматривает запрет на ввоз автотранспортных средств старше 6-ти лет. Конечно, будут предусмотрены небольшие исключения", - сказал Кобахидзе.