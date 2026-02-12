Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Грузии намерены запретить ввоз автомобилей старше 6 лет

    В регионе
    • 12 февраля, 2026
    • 13:31
    В Грузии намерены запретить ввоз автомобилей старше 6 лет

    Правительством Грузии внесено в парламент законопроект, предусматривающий введение запрета на ввоз автототранспортных средств старше 6-ти лет.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

    По его словам, эта инициатива важна с точки зрения улучшения экологической ситуации, защиты здоровья людей, а также организация комфортного движения транспорта в города.

    Он отметил, что за последние годы количество транспортных средств в Грузии значительно и резко возросло.

    "В 2012 году в Грузии было зарегистрировано 864 тыс. автомобилей, а по данным этого года эта цифра превысила 2 млн. Это, с одной стороны приводит к пробкам, а с другой - к ухудшению экологической ситуации. Поэтому мы внесли в парламент законопроект, который предусматривает запрет на ввоз автотранспортных средств старше 6-ти лет. Конечно, будут предусмотрены небольшие исключения", - сказал Кобахидзе.

    Ираклий Кобахидзе Грузия ввоз автомобилей запрет на ввоз
    Gürcüstan hökuməti 6 ildən köhnə avtomobillərin idxalına qadağa qoyulmasını təklif edir
    Лента новостей