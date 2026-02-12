BP в 2025 году передал SOCAR на 8% больше попутного газа

Компания BP и ее партнеры в 2025 году с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), передали Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в среднем 8 млн кубометров попутного газа в сутки, преимущественно через терминал Сангачал, а также через установку на "Нефтяных Камнях".

Как сообщает Report со ссылкой на отчет компании BP-Azerbaijan за 2025 год, всего за отчетный период SOCAR было передано 2,7 млрд кубометров попутного газа, что на 0,2 млрд кубометров или на 8% больше по сравнению с 2024 годом.

Отмечается, что оставшаяся часть добытого попутного газа была повторно закачана в коллектор с целью поддержания пластового давления.