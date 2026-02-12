BP в 2025 году передал SOCAR на 8% больше попутного газа
Энергетика
- 12 февраля, 2026
- 12:48
Компания BP и ее партнеры в 2025 году с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), передали Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в среднем 8 млн кубометров попутного газа в сутки, преимущественно через терминал Сангачал, а также через установку на "Нефтяных Камнях".
Как сообщает Report со ссылкой на отчет компании BP-Azerbaijan за 2025 год, всего за отчетный период SOCAR было передано 2,7 млрд кубометров попутного газа, что на 0,2 млрд кубометров или на 8% больше по сравнению с 2024 годом.
Отмечается, что оставшаяся часть добытого попутного газа была повторно закачана в коллектор с целью поддержания пластового давления.
Последние новости
13:11
В 2025 году капитальные расходы по БТД увеличились более чем вдвоеЭнергетика
13:10
Пашинян ждет от зарубежных посольств в Армении снятия запрета на посещение приграничьяВ регионе
13:04
По меньшей мере 21 человек погиб при крушении лодки в СуданеДругие страны
12:53
Видео
СГБ Азербайджана раскрыла подробности уголовного дела против Рамиза МехдиеваПроисшествия
12:50
Затраты консорциума "Шахдениз" в 2025 году превысили $3,4 млрдЭнергетика
12:48
BP в 2025 году передал SOCAR на 8% больше попутного газаЭнергетика
12:48
В Москве врачи спасли подростка после укуса ядовитой змеиВ регионе
12:47
Завтра в Азербайджане ожидается до 18 градусов теплаЭкология
12:46