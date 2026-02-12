Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    BP в 2025 году передал SOCAR на 8% больше попутного газа

    Энергетика
    • 12 февраля, 2026
    • 12:48
    BP в 2025 году передал SOCAR на 8% больше попутного газа

    Компания BP и ее партнеры в 2025 году с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), передали Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в среднем 8 млн кубометров попутного газа в сутки, преимущественно через терминал Сангачал, а также через установку на "Нефтяных Камнях".

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет компании BP-Azerbaijan за 2025 год, всего за отчетный период SOCAR было передано 2,7 млрд кубометров попутного газа, что на 0,2 млрд кубометров или на 8% больше по сравнению с 2024 годом.

    Отмечается, что оставшаяся часть добытого попутного газа была повторно закачана в коллектор с целью поддержания пластового давления.

    SOCAR компания BP попутный газ Азери-Чираг-Гюнешли
    Ötən il BP-nin SOCAR-a verdiyi səmt qazının həcmi 8 % artıb
    Ты - Король

    Последние новости

    13:11

    В 2025 году капитальные расходы по БТД увеличились более чем вдвое

    Энергетика
    13:10

    Пашинян ждет от зарубежных посольств в Армении снятия запрета на посещение приграничья

    В регионе
    13:04

    По меньшей мере 21 человек погиб при крушении лодки в Судане

    Другие страны
    12:53
    Видео

    СГБ Азербайджана раскрыла подробности уголовного дела против Рамиза Мехдиева

    Происшествия
    12:50

    Затраты консорциума "Шахдениз" в 2025 году превысили $3,4 млрд

    Энергетика
    12:48

    BP в 2025 году передал SOCAR на 8% больше попутного газа

    Энергетика
    12:48

    В Москве врачи спасли подростка после укуса ядовитой змеи

    В регионе
    12:47

    Завтра в Азербайджане ожидается до 18 градусов тепла

    Экология
    12:46

    Операционные расходы по АЧГ выросли в 2025г

    Энергетика
    Лента новостей