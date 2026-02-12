İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Ötən il BP-nin SOCAR-a verdiyi səmt qazının həcmi 8 % artıb

    Energetika
    • 12 fevral, 2026
    • 12:28
    Ötən il BP-nin SOCAR-a verdiyi səmt qazının həcmi 8 % artıb

    BP və tərəfdaşları Xəzərin milli sektorunda yerləşən "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokundan 2025-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə (SOCAR) əsasən, Səngəçal terminalı, həmçinin "Neft Daşları"ndakı qurğu vasitəsilə gündə orta hesabla 8 milyon kubmetr səmt qazı verib.

    "Report" "BP-Azerbaijan" şirkətinin 2025-ci il üçün açıqladığı hesabata əsasən xəbər verir ki, ümumilikdə, hesabat dövründə SOCAR-a 2,7 milyard kubmetr səmt qazı təhvil verilib.

    2025-ci ildə SOCAR-a verilən səmt qazının həcmi 2024-cü illə müqayisədə 0,2 milyard kubmetr və ya 8 % çox olub.

    Bildirilib ki, hasil edilən səmt qazının qalan hissəsi təzyiqi saxlamaq məqsədilə yenidən kollektora vurulub.

    Xatırladaq ki, AÇG yataqlar blokunun birgə işlənməsi və hasil olunan neftin pay şəklində bölüşdürülməsi haqqında (PSA) saziş 1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanıb. 1995-ci ilin fevralında ABƏŞ yaradılıb.

    2017-ci ilin 14 sentyabr tarixində isə həmin yataqların birgə istismarına və hasilatın pay bölgüsünə dair yeni saziş imzalanıb. Bu saziş yataqların 2049-cu ilin sonunadək işlənməsini nəzərdə tutur.

    AÇG-də BP (30,37 %), SOCAR (31,65 %), "MOL Group" (9,57 %) INPEX (9,31 %), "ExxonMobil" (6,79 %), TPAO (5,73 %), ITOCHU (3,65 %), "ONGC Videsh Limited" (OVL) (2,92 %) pay sahibidir.

    Azərbaycan BP-Azerbaijan Azəri-Çıraq-Günəşli Neft daşları
    BP в 2025 году передал SOCAR на 8% больше попутного газа

    Son xəbərlər

    12:58

    DTX: Milli Şura xarici xüsusi xidmət orqanlarının maddi yardımı fəalliyyət göstərib - İTTİHAM

    Hadisə
    12:57

    Türkiyəli məşhur yutuber narkotiklə bağlı istintaq çərçivəsində saxlanılıb

    Region
    12:57

    Euro NCAP-da 5 ulduz alan "Jaecoo" artıq rəsmi olaraq Azərbaycanda

    Biznes
    12:55

    AFFA rəhbərliyi UEFA-nın konqresinə qatılıb

    Futbol
    12:54

    ICESCO-nun Baş direktoru İlham Əliyevi "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"na görə təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:53

    Azərbaycan fermerləri yaxın günlərdə subsidiya almağa başlayacaq

    ASK
    12:50
    Video

    DTX Ramiz Mehdiyev və Abbas Abbasov barəsindəki cinayət işi ilə bağlı detalları açıqlayıb

    Hadisə
    12:48

    "Sumqayıt" Burkina Faso millisinin üzvünü heyətinə qatıb

    Futbol
    12:47

    Ötən il BTC əsaslı xərclərini 2 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti