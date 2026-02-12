Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Пашинян ждет от зарубежных посольств в Армении снятия запрета на посещение приграничья

    В регионе
    • 12 февраля, 2026
    • 13:10
    Пашинян ждет от зарубежных посольств в Армении снятия запрета на посещение приграничья

    Действующие в Армении посольства должны прекратить призывать своих граждан не посещать приграничные районы страны.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер Армении Никол Пашинян.

    По его словам, в прошлые годы некоторые посольства постоянно уведомляли граждан, чтобы они избегали посещения приграничья, в частности Сюникской области. При этом он не уточнил, о посольствах каких стран идет речь.

    "Господин Мирзоян (глава МИД Арарат Мирзоян - ред.), нужно работать с этими посольствами, чтобы они не продолжали это делать по инерции", - сказал он.

    Пашинян отметил, что в международных докладах Армения указывается как безопасная страна с точки зрения уровня преступности, об этом свидетельствуют и данные 2025 года.

    Paşinyan: Səfirliklər vətəndaşlarına sərhəd rayonlarımıza səfər etməməklə bağlı çağırışları dayandırmalıdır
    Pashinyan expects foreign embassies in Armenia to lift warnings on visiting border areas
