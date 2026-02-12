İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Paşinyan: Səfirliklər vətəndaşlarına sərhəd rayonlarımıza səfər etməməklə bağlı çağırışları dayandırmalıdır

    Region
    • 12 fevral, 2026
    • 13:25
    Paşinyan: Səfirliklər vətəndaşlarına sərhəd rayonlarımıza səfər etməməklə bağlı çağırışları dayandırmalıdır

    Ermənistanda fəaliyyət göstərən səfirliklər öz vətəndaşlarını ölkənin sərhədyanı rayonlarına səfər etməməyə çağırmağa son qoymalıdır.

    "Report" yerli KİV-lə istinadən xəbər verir ki, bunu hökumət iclasında Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.

    Onun sözlərinə görə, keçmiş illərdə bəzi səfirliklər vətəndaşları sərhədyanı əraziləri, xüsusilə Sünik vilayətini ziyarət etməkdən çəkinmələri barədə daim xəbərdar edirdilər: "Cənab Mirzoyan (xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan - red.), bu səfirliklərlə işləmək lazımdır ki, onlar bunu davam etdirməsinlər".

    N.Paşinyan qeyd edib ki, beynəlxalq hesabatlarda Ermənistan cinayət səviyyəsi baxımından təhlükəsiz ölkə kimi göstərilir, 2025-ci il məlumatları da bunu təsdiqləyir.

    Ermənistan Ararat Mirzoyan sərhədyanı rayonlar
    Пашинян ждет от зарубежных посольств в Армении снятия запрета на посещение приграничья
    Pashinyan expects foreign embassies in Armenia to lift warnings on visiting border areas

