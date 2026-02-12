Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Рамиз Мехдиев легализовал более 17 млн манатов, полученных преступным путем

    Происшествия
    • 12 февраля, 2026
    • 13:26
    Рамиз Мехдиев легализовал более 17 млн манатов, полученных преступным путем

    Экс-руководитель Администрации президента Рамиз Мехдиев до 13 октября 2025 года легализовал денежные средства в размере более 17 млн манатов, полученные преступным путем.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности (СГБ).

    Рамиз Мехдиев 27 сентября 2025 года через своего помощника Амирова Эльдара Гурбан оглу и других лиц, представил Али Керимли письменный материал, подготовленный в августе-сентябре 2025 года на иностранном языке под названием "Предложения по реструктуризации системы государственного управления", содержащий секретные планы и направления действий против государственной власти, и с целью совместного согласования вопросов, изложенных в этом документе, 3 октября 2025 года направил окончательный отредактированный вариант вышеуказанной статьи через сотрудников ОАО "Шарг-Гарб", владельцем которого он фактически является, высокопоставленным должностным лицам органов спецслужб иностранного государства, с которыми заранее лично связался, и указанная отправка была технически зафиксирована.

    Тем самым Рамиз Мехдиев совершил действия, направленные на захват государственной власти с помощью органов иностранных спецслужб и насильственное изменение конституционного строя, а также предал государство, оказывая помощь представителям иностранного государства в ущерб госбезопасности Азербайджанской Республики.

    За совершенные деяния Рамиз Мехдиев привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, ему предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация крупного имущества, полученного преступным путем), 274 (государственная измена) и 278.1 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

