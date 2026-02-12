Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане внедрена Система интеллектуальной оценки человеческих ресурсов

    ИКТ
    • 12 февраля, 2026
    • 11:35
    В Азербайджане внедрена Система интеллектуальной оценки человеческих ресурсов

    Государственная служба специальной связи и информационной безопасности внедрила Систему интеллектуальной оценки человеческих ресурсов.

    Как сообщает Report, новая платформа позволит на основе современных инструментов оценивать профессиональные знания, компетенции и навыки сотрудников госструктур, работающих в сфере информационной безопасности и технологий. По итогам оценки предусмотрено проведение целевых тренингов и выдача сертификатов.

    Начальник службы генерал-лейтенант Ильгар Мусаев заявил, что система обеспечит объективное определение уровня подготовки кадров, выявление пробелов и плановое управление их развитием, а также поспособствует формированию единых профессиональных стандартов.

    На первоначальном этапе по обращениям Министерства энергетики и Государственного агентства по охране стратегических объектов уже проведена оценка знаний и навыков сотрудников этих структур, работающих в сфере информационных технологий. Для них стартовали двухнедельные тренинги, которые проходят в лаборатории "Тесты информационной безопасности" Бакинской высшей школы нефти.

