В Азербайджане около 23 тыс. бакалавров примут участие в экзамене в магистратуру
Наука и образование
- 12 февраля, 2026
- 11:33
Вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений (I попытка) состоится 15 февраля - для участия в нем заявления подали 22 780 бакалавров.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), из них 20 790 человек будут сдавать экзамен в азербайджанский сектор, 1 990 человек - русский. Из бакалавров 15 391 являются выпускниками текущего года, 7 389 - выпускниками предыдущих лет, 47 человек - граждане иностранных государств.
Экзамен пройдет в 7 городах и районах республики - Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Абшероне, Мингячевире и Лянкяране.
Экзамены начинаются в 11:00, пропускной режим завершится в 10:45. Участники, прибывшие после этого времени, не будут допущены к экзамену.
Последние новости
11:40
В результате атак РФ по Харьковской области погибли 3 человека - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:38
ЦБА выдал обязательное предписание очередному эмитенту электронных денегФинансы
11:35
В Азербайджане внедрена Система интеллектуальной оценки человеческих ресурсовИКТ
11:33
В Азербайджане около 23 тыс. бакалавров примут участие в экзамене в магистратуруНаука и образование
11:32
ВС РФ нанесли удар по энергообъекту в Одесской области, повреждена подстанцияДругие страны
11:22
Правительство Армении решило перенести посольство в Швейцарии из Женевы в БернВ регионе
11:21
Результаты грантовых конкурсов в рамках WUF13 объявят в мартеБизнес
11:12
На пост спикера парламента Кыргызстана выдвинута кандидатура Марлена МаматалиеваВ регионе
11:08