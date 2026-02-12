В Азербайджане около 23 тыс. бакалавров примут участие в экзамене в магистратуру

Вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений (I попытка) состоится 15 февраля - для участия в нем заявления подали 22 780 бакалавров.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), из них 20 790 человек будут сдавать экзамен в азербайджанский сектор, 1 990 человек - русский. Из бакалавров 15 391 являются выпускниками текущего года, 7 389 - выпускниками предыдущих лет, 47 человек - граждане иностранных государств.

Экзамен пройдет в 7 городах и районах республики - Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Абшероне, Мингячевире и Лянкяране.

Экзамены начинаются в 11:00, пропускной режим завершится в 10:45. Участники, прибывшие после этого времени, не будут допущены к экзамену.