Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В результате атак РФ по Харьковской области погибли 3 человека - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 11:40
    В результате атак РФ по Харьковской области погибли 3 человека - ОБНОВЛЕНО

    В результате ударов РФ по 15 населенным пунктам Харьковской области Украины погибли три человека, еще 20 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил начальник ОВА Харькова Олег Синегубов.

    "В результате обстрелов погибли три человека; 20 человек пострадали, среди них двое детей", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.

    В результате серии ударов российских беспилотников по центру Барвинково в Харьковской области Украины пострадали 13 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Госслужбе по ЧС Украины.

    "Один из ударов пришелся на двухэтажное здание магазина, произошел пожар на площади более 1500 кв. м. Также повреждены многоэтажные жилые дома, гаражи и автомобили", - отмечают спасатели.

    В Госслужбе отмечают, что работы по ликвидации последствий атаки завершены. Спасатели работали под угрозой повторных ударов.

    Украина российско-украинская война Харьковская область пострадавшие БПЛА ГСЧС Украины
    Rusiyanın Xarkova hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olub - YENİLƏNİB
    Ты - Король

    Последние новости

    11:40

    В результате атак РФ по Харьковской области погибли 3 человека - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:38

    ЦБА выдал обязательное предписание очередному эмитенту электронных денег

    Финансы
    11:35

    В Азербайджане внедрена Система интеллектуальной оценки человеческих ресурсов

    ИКТ
    11:33

    В Азербайджане около 23 тыс. бакалавров примут участие в экзамене в магистратуру

    Наука и образование
    11:32

    ВС РФ нанесли удар по энергообъекту в Одесской области, повреждена подстанция

    Другие страны
    11:22

    Правительство Армении решило перенести посольство в Швейцарии из Женевы в Берн

    В регионе
    11:21

    Результаты грантовых конкурсов в рамках WUF13 объявят в марте

    Бизнес
    11:12

    На пост спикера парламента Кыргызстана выдвинута кандидатура Марлена Маматалиева

    В регионе
    11:08

    Джей Ди Вэнс поделился видео по итогам визита на Южный Кавказ

    Внешняя политика
    Лента новостей