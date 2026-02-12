В результате атак РФ по Харьковской области погибли 3 человека - ОБНОВЛЕНО

В результате ударов РФ по 15 населенным пунктам Харьковской области Украины погибли три человека, еще 20 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил начальник ОВА Харькова Олег Синегубов.

"В результате обстрелов погибли три человека; 20 человек пострадали, среди них двое детей", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.

11:22

В результате серии ударов российских беспилотников по центру Барвинково в Харьковской области Украины пострадали 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Госслужбе по ЧС Украины.

"Один из ударов пришелся на двухэтажное здание магазина, произошел пожар на площади более 1500 кв. м. Также повреждены многоэтажные жилые дома, гаражи и автомобили", - отмечают спасатели.

В Госслужбе отмечают, что работы по ликвидации последствий атаки завершены. Спасатели работали под угрозой повторных ударов.