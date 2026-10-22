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    Стюарт Вуд: Безопасность Балкан напрямую связана с укреплением интеграции в Европу

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 12:41
    Стюарт Вуд: Безопасность Балкан напрямую связана с укреплением интеграции в Европу

    Безопасность Балканского региона напрямую связана с укреплением линии интеграции в Европу.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил журналистам заместитель министра Великобритании по делам Европы Стюарт Вуд в рамках Саммита лидеров Берлинского процесса в Черногории.

    Он отметил стратегическое значение Берлинского процесса с точки зрения регионального сотрудничества:

    "Берлинский процесс - это жизненно важная дипломатическая платформа, объединяющая страны этого региона с их друзьями и партнёрами по всей Европе, и я горжусь тем, что представляю здесь наше правительство. Установление дружеских и партнерских связей между странами и в целом в пространстве Европейского союза играет решающую роль в обеспечении благополучия каждого гражданина".

    Он отметил, что с нетерпением ожидает обсуждений и результатов, которые будут достигнуты в рамках саммита.

    Балканские страны Европейский союз (ЕС) Вступление в Евросоюз
    Britaniya rəsmisi: Balkanların təhlükəsizliyi Avropaya inteqrasiyanın gücləndirilməsi ilə birbaşa bağlıdır
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