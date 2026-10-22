Мирзоян: Скорейшее подписание мира с Азербайджаном - обязательство правительства Армении
В регионе
- 22 октября, 2026
- 12:41
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Скорейшее подписание мирного соглашения с Азербайджаном является политическим обязательством правительства Армении.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян на заседании правительства.
"Скорейшее подписание мирного соглашения - это политическое обязательство нашего правительства, и мы хотим, чтобы этот документ был подписан как можно скорее. Потому что, что вполне понятно, инфраструктура выполняет не только экономическую, но и миротворческую функцию и задачу", - подчеркнул он.
Мирзоян отметил, что во время парламентских дискуссий накануне он также заметил большой интерес к мирному соглашению.
Mirzoyan: Azərbaycanla sülhün tezliklə imzalanması Ermənistan hökumətinin öhdəliyidir
Mirzoyan: Earliest signing of peace treaty with Azerbaijan - Armenian government's commitment
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