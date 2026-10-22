Мирзоян: Скорейшее подписание мира с Азербайджаном - обязательство правительства Армении

Скорейшее подписание мирного соглашения с Азербайджаном является политическим обязательством правительства Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян на заседании правительства.

"Скорейшее подписание мирного соглашения - это политическое обязательство нашего правительства, и мы хотим, чтобы этот документ был подписан как можно скорее. Потому что, что вполне понятно, инфраструктура выполняет не только экономическую, но и миротворческую функцию и задачу", - подчеркнул он.

Мирзоян отметил, что во время парламентских дискуссий накануне он также заметил большой интерес к мирному соглашению.