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    Мирзоян: Скорейшее подписание мира с Азербайджаном - обязательство правительства Армении

    В регионе
    • 22 октября, 2026
    • 12:41
    Мирзоян: Скорейшее подписание мира с Азербайджаном - обязательство правительства Армении

    Скорейшее подписание мирного соглашения с Азербайджаном является политическим обязательством правительства Армении.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян на заседании правительства.

    "Скорейшее подписание мирного соглашения - это политическое обязательство нашего правительства, и мы хотим, чтобы этот документ был подписан как можно скорее. Потому что, что вполне понятно, инфраструктура выполняет не только экономическую, но и миротворческую функцию и задачу", - подчеркнул он.

    Мирзоян отметил, что во время парламентских дискуссий накануне он также заметил большой интерес к мирному соглашению.

    Арарат Мирзоян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Mirzoyan: Azərbaycanla sülhün tezliklə imzalanması Ermənistan hökumətinin öhdəliyidir
    Mirzoyan: Earliest signing of peace treaty with Azerbaijan - Armenian government's commitment
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