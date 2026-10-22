Mirzoyan: Azərbaycanla sülhün tezliklə imzalanması Ermənistan hökumətinin öhdəliyidir
Region
- 22 oktyabr, 2026
- 12:45
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Azərbaycanla sülh sazişinin tezliklə imzalanması Ermənistan hökumətinin siyasi öhdəliyidir.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin xarici işlər və beynəlxalq ticarət naziri Ararat Mirzoyan hökumətin iclasında bildirib.
"Sülh sazişinin tezliklə imzalanması hökumətimizin siyasi öhdəliyidir və biz bu sənədin mümkün qədər tez imzalanmasını istəyirik. Çünki tamamilə anlaşılandır ki, infrastruktur təkcə iqtisadi deyil, həm də sülhyaratma funksiyasını və vəzifəsini yerinə yetirir", - o vurğulayıb.
A.Mirzoyan qeyd edib ki, ötən gün parlamentdəki müzakirələr zamanı sülh sazişinə böyük maraq olduğunu da müşahidə edib.
Мирзоян: Скорейшее подписание мира с Азербайджаном - обязательство правительства Армении
Mirzoyan: Earliest signing of peace treaty with Azerbaijan - Armenian government's commitment
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