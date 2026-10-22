İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Mirzoyan: Azərbaycanla sülhün tezliklə imzalanması Ermənistan hökumətinin öhdəliyidir

    Region
    • 22 oktyabr, 2026
    • 12:45
    Mirzoyan: Azərbaycanla sülhün tezliklə imzalanması Ermənistan hökumətinin öhdəliyidir

    Azərbaycanla sülh sazişinin tezliklə imzalanması Ermənistan hökumətinin siyasi öhdəliyidir.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin xarici işlər və beynəlxalq ticarət naziri Ararat Mirzoyan hökumətin iclasında bildirib.

    "Sülh sazişinin tezliklə imzalanması hökumətimizin siyasi öhdəliyidir və biz bu sənədin mümkün qədər tez imzalanmasını istəyirik. Çünki tamamilə anlaşılandır ki, infrastruktur təkcə iqtisadi deyil, həm də sülhyaratma funksiyasını və vəzifəsini yerinə yetirir", - o vurğulayıb.

    A.Mirzoyan qeyd edib ki, ötən gün parlamentdəki müzakirələr zamanı sülh sazişinə böyük maraq olduğunu da müşahidə edib.

    Ararat Mirzoyan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Ermənistan
    Мирзоян: Скорейшее подписание мира с Азербайджаном - обязательство правительства Армении
    Mirzoyan: Earliest signing of peace treaty with Azerbaijan - Armenian government's commitment
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:50
    Ağdərə sakini: 11 yaşımda tərk etdiyim Vəngli kəndinə yenidən qayıtmaq çox qürurvericidir
    Qarabağ
    13:48
    Foto
    Ağdam, Ağdərə və Tərtərdə bəzi minalanmış sahələrin koordinatları müəyyənləşib
    Daxili siyasət
    13:47
    Famil Xəlilov: "U-15 dünya çempionatının Bakıda keçirilməsi futbolçularımız üçün əlavə motivasiyadır"
    Futbol
    13:41
    Rusiya XİN: Putin, Tramp və Zelenskinin üçtərəfli görüşü məsələsi üzərində iş aparılır
    Digər ölkələr
    13:33
    Paşinyan yeni konstitusiyanın qəbulu üçün növbədənkənar parlament seçkilərini istisna etməyib
    Region
    13:31
    Foto
    Xocalı və Ağdərəyə daha 44 ailə yola salınıb
    Daxili siyasət
    13:29
    Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərini mübadilə edib
    Digər ölkələr
    13:29
    Mərt Ünsal: "Türkiyə, Azərbaycan və ABŞ-nin müdafiə sahəsində əməkdaşlığı böyük perspektivə malikdir"
    Biznes
    13:28
    Bakıda keçiriləcək FIFA U-15 dünya çempionatına 75 yerli və 6 əcnəbi hakim təyinat alıb
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti