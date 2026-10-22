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    Разыскиваемого по делу о мошенничестве азербайджанца задержали в Германии

    Происшествия
    • 22 октября, 2026
    • 12:38
    Разыскиваемого по делу о мошенничестве азербайджанца задержали в Германии

    Из Германии в Азербайджан экстрадируют находящегося в международном розыске Эльмира Нуриева, подозреваемого в мошенничестве под предлогом ремонта квартир.

    Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре Азербайджана, договоренность о выдаче достигнута после обращения ведомства в Федеральное ведомство юстиции Германии.

    Гражданин Азербайджана Эльмир Нуриев подозревается в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба. Уголовное дело расследует Сумгайытское городское управление полиции.

    По данным следствия, Нуриев представлялся руководителем компании и, обманывая людей и злоупотребляя их доверием, давал ложные обещания отремонтировать принадлежащие им квартиры. В результате потерпевшим был причинен значительный ущерб.

    Поскольку Нуриев скрылся от следствия, его объявили в международный розыск по линии Интерпола. Местонахождение Нуриева было установлено на территории Германии, где его задержали.

    В настоящее время принимаются меры по его доставке в Азербайджан.

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