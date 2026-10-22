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    Разработана дорожная карта развития энергосектора Азербайджана до 2060 года

    Энергетика
    • 22 октября, 2026
    • 12:48
    Разработана дорожная карта развития энергосектора Азербайджана до 2060 года

    Разработана дорожная карта развития энергетического сектора Азербайджана до 2060 года.

    Как сообщает Report, это отражено в "Долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития Азербайджана".

    Согласно документу, разработана подробная дорожная карта с основными этапами, целями и сроками внедрения низкоуглеродных технологий для сокращения выбросов в энергетике.

    Переход к более чистой энергетике планируется начать с расширения производства солнечной и наземной ветровой энергии. Для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и интеграции возобновляемых источников энергии также модернизируют сети передачи и распределения электроэнергии.

    Следующими этапами станут создание инфраструктуры для улавливания и хранения углерода, развитие газотурбинных установок комбинированного цикла, поддерживающих производство голубого водорода, и внедрение современных аккумуляторных технологий для компенсации нестабильности выработки возобновляемой энергии.

    Дорожная карта Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) Чистая энергетика
    Azərbaycanın 2060-cı ilə qədər enerji sektorunda fəaliyyətlər üzrə yol xəritəsi hazırlanıb
    Azerbaijan develops roadmap for energy sector actions through 2060
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