Разработана дорожная карта развития энергосектора Азербайджана до 2060 года

Разработана дорожная карта развития энергетического сектора Азербайджана до 2060 года.

Как сообщает Report, это отражено в "Долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития Азербайджана".

Согласно документу, разработана подробная дорожная карта с основными этапами, целями и сроками внедрения низкоуглеродных технологий для сокращения выбросов в энергетике.

Переход к более чистой энергетике планируется начать с расширения производства солнечной и наземной ветровой энергии. Для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и интеграции возобновляемых источников энергии также модернизируют сети передачи и распределения электроэнергии.

Следующими этапами станут создание инфраструктуры для улавливания и хранения углерода, развитие газотурбинных установок комбинированного цикла, поддерживающих производство голубого водорода, и внедрение современных аккумуляторных технологий для компенсации нестабильности выработки возобновляемой энергии.