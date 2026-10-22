Разработана дорожная карта развития энергосектора Азербайджана до 2060 года
- 22 октября, 2026
- 12:48
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Разработана дорожная карта развития энергетического сектора Азербайджана до 2060 года.
Как сообщает Report, это отражено в "Долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития Азербайджана".
Согласно документу, разработана подробная дорожная карта с основными этапами, целями и сроками внедрения низкоуглеродных технологий для сокращения выбросов в энергетике.
Переход к более чистой энергетике планируется начать с расширения производства солнечной и наземной ветровой энергии. Для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и интеграции возобновляемых источников энергии также модернизируют сети передачи и распределения электроэнергии.
Следующими этапами станут создание инфраструктуры для улавливания и хранения углерода, развитие газотурбинных установок комбинированного цикла, поддерживающих производство голубого водорода, и внедрение современных аккумуляторных технологий для компенсации нестабильности выработки возобновляемой энергии.