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    Босацки: Если ЕС не интегрирует балканские страны, этой возможностью воспользуются другие

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2026
    • 12:42
    Босацки: Если ЕС не интегрирует балканские страны, этой возможностью воспользуются другие

    Если Евросоюз не интегрирует балканские страны, сложившейся ситуацией воспользуются другие геополитические игроки.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом журналистам заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Польши Марчин Босацки на саммите лидеров Берлинского процесса, проходящем в Черногории.

    Дипломат подчеркнул, что Варшава однозначно поддерживает расширение ЕС и вступление стран Западных Балкан в сообщество.

    "От имени правительства Польши хочу заявить, что мы решительно поддерживаем интеграцию Западных Балкан и процесс расширения ЕС. Безусловно, этот процесс должен основываться на критериях и достигнутых результатах, а также проходить максимально оперативно", - заявил Босацки.

    По его мнению, расширяясь, Европа будет становиться только сильнее. "ЕС должен быть открытым и недвусмысленно приверженным принципу инклюзивности", - отметил госсекретарь.

    Европейский союз (ЕС) Марчин Босацки Евроинтеграция
    Marçin Bosatski: Balkan ölkələri Aİ-yə inteqrasiya edilməsə, başqaları bu fürsətdən yararlanacaqlar
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