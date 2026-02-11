Sumqayıtda avtomobil 38 yaşlı qadını vuraraq öldürüb
Hadisə
- 11 fevral, 2026
- 08:46
Bakı-Quba avtomobil yolunun Sumqayıt ərazisindən keçən hissəsində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, "Volkswagen" markalı avtomobil yolu keçən 38 yaşlı Xədicə Kərimovanı vurub.
Piyada aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerindəcə ölüb. Qeyd edək ki, hadisə zamanı minik avtomobili aşıb.
Faktla bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:22
Foto
Azərbaycan və ABŞ səhiyyə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirirSağlamlıq
09:19
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun oyunları keçiriləcəkKomanda
09:07
"Qarabağ" klubu dünya reytinqində doqquz pillə irəliləyibFutbol
09:01
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.02.2026)Maliyyə
08:58
KİV: ABŞ terrorçularla mübarizə üçün Nigeriyaya 200 hərbçi göndərəcəkDigər ölkələr
08:56
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.02.2026)Maliyyə
08:46
Sumqayıtda avtomobil 38 yaşlı qadını vuraraq öldürübHadisə
08:29
Samoa sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ baş veribDigər ölkələr
08:15
Foto