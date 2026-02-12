İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Ramiz Mehdiyevin xarici xüsusi xidmət orqanının əməkdaşı ilə telefon danışığının səs yazısı yayılıb

    Daxili siyasət
    • 12 fevral, 2026
    • 13:34
    Ramiz Mehdiyevin xarici xüsusi xidmət orqanının əməkdaşı ilə telefon danışığının səs yazısı yayılıb

    Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin xarici xüsusi xidmət orqanının əməkdaşı ilə telefon danışığının səs yazısı yayılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yaydığı videoməlumatda öz əksini tapıb.

    Ramiz Mehdiyev xarici xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşı ilə danışan zaman Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi sisteminin yenidən qurulması ilə bağlı təkliflərin olduğunu və bunun onlar üçün maraqlı olacağını deyib.

    Həmçinin Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri həmin təklifləri onlara elektron poçtla göndərəcəyini deyib.

    Xarici xüsusi xidmət orqanının qadın əməkdaşı Ramiz Mehdiyevin təkliflərinə "bu, sizin öz işinizdir" deyə cavab verib.

    Ramiz Mehdiyev təkidlə təkliflərini dostlarına (xarici xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərlərinə - red) bir üsulla çatdırmaq lazım olduğunu qeyd edib.

    Ramiz Mehdiyev DTX
    Video
    СГБ распространила аудиозапись телефонного разговора Рамиза Мехтиева с сотрудником иностранных спецслужб

    Son xəbərlər

    14:28

    Ötən il BP-nin Azərbaycandakı əməkdaşlarının sayı 3 %-ə yaxın azalıb

    Energetika
    14:26
    Foto

    NDU ilə İTÜ nanotexnologiya və energetika sahəsində birgə laboratoriyalar yaradacaq

    Elm və təhsil
    14:19
    Video

    Milli Şuranın Ramiz Mehdiyev və Abbas Abbasovdan maddi vəsaitlər əldə etməsi faktları ifşa olunub - VİDEO

    Hadisə
    14:16

    Dövlət Agentliyi: Ötən il təbii inhisar subyektlərinin hərəkətləri ilə bağlı 18 müraciət təsdiqlənib

    Biznes
    14:14

    İngiltərə millisinin baş məşqçisinin müqaviləsinin müddəti uzadılıb

    Futbol
    14:11

    Ötən il Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin əsaslı xərcləri 90 % artıb

    Energetika
    14:08

    Türkiyə klubunun daha 12 xalı silinib

    Futbol
    13:56

    "Kəpəz" BOKT-un istiqrazlarına 52 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    13:53

    Ukrayna Rusiyada neft emalı zavoduna PUA ilə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti