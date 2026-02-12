СГБ распространила аудиозапись телефонного разговора Рамиза Мехтиева с сотрудником иностранных спецслужб

Распространена аудиозапись телефонного разговора экс-руководителя Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехдиева с сотрудником органа спецслужб иностранного государства.

Как сообщает Report, это отражено в видеоинформации, распространенной Службой государственной безопасности.

В ходе беседы Мехдиев сообщил, что имеются предложения по реорганизации системы государственного управления в Азербайджане, которые могут быть интересны иностранной стороне, и пообещал отправить их по электронной почте.

Сотрудница спецслужб иностранного государства ответила: "Это ваше личное дело".

Мехдиев же настаивал, что предложения необходимо каким-либо образом "довести до друзей" (руководителей иностранных спецслужб - ред.).

Отметим, что за совершенные антигосударственные действия Рамиз Мехдиев привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, ему предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация крупного имущества, полученного преступным путем), 274 (государственная измена) и 278.1 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.