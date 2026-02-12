Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Мадагаскаре число погибших из-за циклона "Гезани" превысило 30

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 12:02
    В Мадагаскаре число погибших из-за циклона Гезани превысило 30

    В Мадагаскаре число погибших в результате последствий циклона "Гезани" число погибших возросло до 31 человека.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на местные власти.

    По данным властей, число жертв может еще увеличиться, поскольку несколько человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

    Также сообщается, что множество людей получили тяжелые травмы.

    Спасатели продолжают работать в круглосуточном режиме. Тысячи людей были эвакуированы в безопасные места.

    Из-за циклона деревни и городские кварталы оказались подтопленными, повреждены линии электропередач и телекоммуникационные линии.

    Мадагаскар циклон жертвы
    Madaqaskarda qasırğa səbəbindən ölənlərin sayı 30-u keçib
    Ты - Король

    Последние новости

    12:41

    ГЭЦ объявил дату экзамена по иностранным языкам для соискателей PhD

    Наука и образование
    12:41

    В Бангладеш на избирательных участках взорвались бомбы, трое пострадали

    В регионе
    12:38
    Фото

    Представительство УВКБ ООН по Центральной Азии возглавил азербайджанец

    Происшествия
    12:34

    Gemini от Google теперь доступна на азербайджанском языке

    ИКТ
    12:30

    Во Франции один человек погиб из-за шторма "Нильс"

    Другие страны
    12:29

    BP в 2025 году добыла с Шахдениз 27 млрд кубометров газа

    Энергетика
    12:25

    Великобритания выделяет 500 млн фунтов стерлингов на противовоздушную оборону Украины

    Другие страны
    12:20

    Утверждены градостроительные регламенты 100 населенных пунктов на освобожденных территориях

    Инфраструктура
    12:02

    В Мадагаскаре число погибших из-за циклона "Гезани" превысило 30

    Другие страны
    Лента новостей