В Мадагаскаре число погибших из-за циклона "Гезани" превысило 30
Другие страны
- 12 февраля, 2026
- 12:02
В Мадагаскаре число погибших в результате последствий циклона "Гезани" число погибших возросло до 31 человека.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на местные власти.
По данным властей, число жертв может еще увеличиться, поскольку несколько человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Также сообщается, что множество людей получили тяжелые травмы.
Спасатели продолжают работать в круглосуточном режиме. Тысячи людей были эвакуированы в безопасные места.
Из-за циклона деревни и городские кварталы оказались подтопленными, повреждены линии электропередач и телекоммуникационные линии.
