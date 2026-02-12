İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    12 fevral, 2026
    • 12:09
    Madaqaskarda qasırğa səbəbindən ölənlərin sayı 30-u keçib

    Madaqaskarda "Gezani" qasırğası səbəbindən ölənlərin sayı 31-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər yerli hakimiyyətə istinadən məlumat yayıb.

    Ölkə hökumətinin məlumatına görə, qurbanların sayı daha da arta bilər, çünki bir neçə nəfər hələ də itkin düşmüş hesab olunur.

    Bundan əlavə, çox sayda insan ağır xəsarət alıb.

    Xilasedicilər gecə-gündüz işləməyə davam edir. Minlərlə insan təhlükəsiz yerlərə təxliyə edilib.

