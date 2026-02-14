ABŞ İranın uranı zənginləşdirmək imkanını saxlamasını istəmir
Digər ölkələr
- 14 fevral, 2026
- 03:24
ABŞ İranın uranı zənginləşdirmək imkanını saxlamasını istəmir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib.
Dövlət başçısı Şimali Karolinadan yola düşməzdən əvvəl jurnalistlər ondan ABŞ administrasiyasının İslam respublikasında uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı mövqeyini və Vaşinqtonun Tehranın tükənmiş uranı saxlamasına icazə verməsinin məqbul olub-olmadığını soruşublar.
"Biz İranda heç bir uranın zənginləşdirilməsi istəmirik. Biz zənginləşdirmə istəmirik", - o deyib.
Son xəbərlər
04:26
Fransa ilk dəfə Almaniya ilə nüvə silahının qarşısının alınmasında əməkdaşlığı planlaşdırırDigər ölkələr
04:02
Tramp İranda rejim dəyişikliyini hadisələrin ən yaxşı ssenari hesab edirDigər ölkələr
03:39
KİV: Parisdə jandarmlara bıçaqla hücum edən şəxs xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
03:24
ABŞ İranın uranı zənginləşdirmək imkanını saxlamasını istəmirDigər ölkələr
02:47
Bir sıra ölkələrin fermerləri Aİ-nin aqrar büdcəsinin artırılmasını tələb edirlərDigər ölkələr
02:21
Koşta Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlamasının növbəti ildönümündə Kiyevə səfər edəcəkDigər ölkələr
01:48
İlham Əliyev: ABŞ-nin Vitse-prezidentinin səfəri çox mühüm idiXarici siyasət
01:39
Prezident: Azərbaycan birtərəfli qaydada Ermənistana malların tranziti üzərindəki məhdudiyyətləri aradan qaldırıbXarici siyasət
01:27