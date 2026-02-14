İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Digər ölkələr
    • 14 fevral, 2026
    • 03:24
    ABŞ İranın uranı zənginləşdirmək imkanını saxlamasını istəmir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib.

    Dövlət başçısı Şimali Karolinadan yola düşməzdən əvvəl jurnalistlər ondan ABŞ administrasiyasının İslam respublikasında uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı mövqeyini və Vaşinqtonun Tehranın tükənmiş uranı saxlamasına icazə verməsinin məqbul olub-olmadığını soruşublar.

    "Biz İranda heç bir uranın zənginləşdirilməsi istəmirik. Biz zənginləşdirmə istəmirik", - o deyib.

