İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    İlham Əliyev: ABŞ-nin Vitse-prezidentinin səfəri çox mühüm idi

    Xarici siyasət
    • 14 fevral, 2026
    • 01:48
    İlham Əliyev: ABŞ-nin Vitse-prezidentinin səfəri çox mühüm idi

    ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cey. Di. Vensin səfəri çox mühüm bir səfər idi.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Münxendə "France 24" telekanalının müxbirinə müsahibəsində deyib.

    "Birləşmiş Ştatların Vitse-prezidentinin səfəri özlüyündə istənilən ölkə üçün əhəmiyyətlidir. Hazırkı vəziyyətdə bu, Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan hökumətləri arasında Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Xartiyanın imzalanması ilə əlamətdar oldu. Beləliklə, biz dünyanın ən güclü ölkəsinin rəsmi strateji tərəfdaşı olduq və bunu ölkəmiz üçün böyük uğur hesab edirik.

    Bu Strateji Xartiya mətbuatda dərc olundu, o, müxtəlif bölmələrdən ibarətdir. Onlardan biri müdafiə məhsullarının satışı ilə bağlıdır, amma təkcə bu deyil. Buraya enerji, rabitə, süni intellekt, investisiya və ticarət daxildir, həmçinin Azərbaycana silah tədarükü ilə bağlı bütün məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb", - İlham Əliyev əlavə edib.

    Son xəbərlər

    01:48

    İlham Əliyev: ABŞ-nin Vitse-prezidentinin səfəri çox mühüm idi

    Xarici siyasət
    01:39

    Prezident: Azərbaycan birtərəfli qaydada Ermənistana malların tranziti üzərindəki məhdudiyyətləri aradan qaldırıb

    Xarici siyasət
    01:27

    İlham Əliyev: Bizə hər hansı ölkə, o cümlədən Fransa ilə heç bir problem lazım deyil

    Xarici siyasət
    01:24

    İlham Əliyev "France 24"ə qanunsuz separatçı rejimin liderlərinə verilən cəzadan danışıb

    Xarici siyasət
    01:21

    Azərbaycan Prezidenti: Normallaşma prosesi uğurla irəliləyir

    Daxili siyasət
    01:20

    İlham Əliyev: Biz daimi olacağına ümid etdiyimiz sülh dövrünə qədəm qoymuşuq

    Xarici siyasət
    01:19
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Münxendə "France 24" telekanalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    01:01

    Finlandiya Prezidenti: Rusiya strateji baxımdan məğlub olub

    Digər ölkələr
    00:43

    Merts: Almaniya artıq Avropada hegemonluğa can atmır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti