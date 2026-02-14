Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 02:06
    Президент: Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса был очень важным

    Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса был очень важным визитом.

    "Report" сообщает, что эти слова сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью корреспонденту телеканала France 24 в Мюнхене.

    "Визит вице-президента Соединенных Штатов сам по себе важен для любой страны. В данной ситуации он ознаменовался подписанием Хартии о стратегическом партнерстве между правительствами США и Азербайджана. Таким образом, мы стали официальным стратегическим партнером самой мощной страны в мире, и мы считаем это большим успехом для нашей страны.

    Эта Стратегическая Хартия была опубликована в прессе, она состоит из различных разделов. Один из них касается продажи оборонных товаров, но это не только это. Она также включает энергетику, связь, искусственный интеллект, инвестиции и торговлю, а также были сняты все ограничения на поставки оружия в Азербайджан", - добавил Ильхам Алиев.

