Президент: Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса был очень важным

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса был очень важным визитом.

"Report" сообщает, что эти слова сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью корреспонденту телеканала France 24 в Мюнхене.

"Визит вице-президента Соединенных Штатов сам по себе важен для любой страны. В данной ситуации он ознаменовался подписанием Хартии о стратегическом партнерстве между правительствами США и Азербайджана. Таким образом, мы стали официальным стратегическим партнером самой мощной страны в мире, и мы считаем это большим успехом для нашей страны.

Эта Стратегическая Хартия была опубликована в прессе, она состоит из различных разделов. Один из них касается продажи оборонных товаров, но это не только это. Она также включает энергетику, связь, искусственный интеллект, инвестиции и торговлю, а также были сняты все ограничения на поставки оружия в Азербайджан", - добавил Ильхам Алиев.