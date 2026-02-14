İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Bir sıra ölkələrin fermerləri Aİ-nin aqrar büdcəsinin artırılmasını tələb edirlər

    Digər ölkələr
    • 14 fevral, 2026
    • 02:47
    Bir sıra ölkələrin fermerləri Aİ-nin aqrar büdcəsinin artırılmasını tələb edirlər

    "Vışeqrad Qrupu" ölkələri (V4 – Çexiya, Slovakiya, Macarıstan və Polşa), eləcə də Latviya və Litvadan olan fermer təşkilatları 2028-2034-cü illərdə Aİ-nin kənd təsərrüfatı büdcəsində 500 milyard avro artım tələb edirlər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə CTK agentliyi xəbər verib.

    Məlumata görə, Avropanın altı ölkəsindən olan fermerlərin nümayəndələri Varşavada keçirilən görüşdə Aİ-nin kənd təsərrüfatı büdcəsinin artırılmasının nail olmağın vacibliyi barədə razılığa gəliblər.

    Əgər bu baş verməsə, milli və beynəlxalq səviyyələrdə davam edən fermer etirazları istisna olunmur. Kifayət qədər maliyyələşdirmə olmadan onlar üçüncü ölkələrin istehsalçıları ilə rəqabət apara və Aİ-nin ekoloji sahədə məqsədlərinin həyata keçirilməsini təmin edə bilməyəcəklər.

    Çexiyanın Kənd Təsərrüfatı Palatasının prezidenti Yan Dolejal Aİ-nin kənd təsərrüfatı büdcəsinin artırılması tələbini şərh edərkən vurğulayıb ki, bu, ilk növbədə qitənin ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. O, qeyd edib ki, avropalılar əlverişli, yüksək keyfiyyətli, yerli istehsal olunmuş qida məhsulları ilə təmin olunmalıdırlar.

    "Vışeqrad Qrupu" fermerlər Avropa İttifaqı
    СМИ: Фермеры призывают увеличить сельскохозяйственный бюджет ЕС на €500 млрд евро

    Son xəbərlər

    02:47

    Bir sıra ölkələrin fermerləri Aİ-nin aqrar büdcəsinin artırılmasını tələb edirlər

    Digər ölkələr
    02:21

    Koşta Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlamasının növbəti ildönümündə Kiyevə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    01:48

    İlham Əliyev: ABŞ-nin Vitse-prezidentinin səfəri çox mühüm idi

    Xarici siyasət
    01:39

    Prezident: Azərbaycan birtərəfli qaydada Ermənistana malların tranziti üzərindəki məhdudiyyətləri aradan qaldırıb

    Xarici siyasət
    01:27

    İlham Əliyev: Bizə hər hansı ölkə, o cümlədən Fransa ilə heç bir problem lazım deyil

    Xarici siyasət
    01:24

    İlham Əliyev "France 24"ə qanunsuz separatçı rejimin liderlərinə verilən cəzadan danışıb

    Xarici siyasət
    01:21

    Azərbaycan Prezidenti: Normallaşma prosesi uğurla irəliləyir

    Xarici siyasət
    01:20

    İlham Əliyev: Biz daimi olacağına ümid etdiyimiz sülh dövrünə qədəm qoymuşuq

    Xarici siyasət
    01:19
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Münxendə "France 24" telekanalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti