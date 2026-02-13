СМИ: Фермеры призывают увеличить сельскохозяйственный бюджет ЕС на €500 млрд евро

Организации аграриев стран "Вишеградской группы" (V4 - Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), а также Латвии и Литвы требуют увеличить на €500 млрд бюджет Евросоюза по статье "сельское хозяйство" на 2028-2034 годы.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Представители аграриев шести европейских стран, как следует из сообщения, пришли к выводу о необходимости добиваться увеличения сельскохозяйственного бюджета ЕС на встрече в Варшаве. Если этого не произойдет, то нельзя исключать продолжение протестов фермеров на национальном и международном уровнях. Без достаточного финансирования они не смогут конкурировать с производителями из третьих стран и обеспечить реализацию целей ЕС в сфере экологии.

Президент Аграрной палаты Чехии Ян Долежал, комментируя требование повысить сельхозбюджет ЕС, подчеркнул, что "речь идет прежде всего о продовольственной безопасности континента". Он отметил, что европейцы должны быть обеспечены доступными по цене высококачественными продуктами питания местного производства.