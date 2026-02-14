İlham Əliyev: Bizə hər hansı ölkə, o cümlədən Fransa ilə heç bir problem lazım deyil
Xarici siyasət
- 14 fevral, 2026
- 01:27
Ötən ilin sonunda Prezident Makron ilə görüşüm oldu. Görüş çox müsbət keçdi və biz hər şeyi yenidən başlamaq razılığına gəldik. Biz buna hazırıq.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Münxendə "France 24" telekanalının müxbirinə müsahibəsində deyib.
Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, bizə hər hansı ölkə, o cümlədən Fransa ilə heç bir problem lazım deyil.
Son xəbərlər
01:39
Prezident: Azərbaycan birtərəfli qaydada Ermənistana malların tranziti üzərindəki məhdudiyyətləri aradan qaldırıbXarici siyasət
01:27
İlham Əliyev: Bizə hər hansı ölkə, o cümlədən Fransa ilə heç bir problem lazım deyilXarici siyasət
01:24
İlham Əliyev "France 24"ə qanunsuz separatçı rejimin liderlərinə verilən cəzadan danışıbXarici siyasət
01:21
Azərbaycan Prezidenti: Normallaşma prosesi uğurla irəliləyirDaxili siyasət
01:20
İlham Əliyev: Biz daimi olacağına ümid etdiyimiz sülh dövrünə qədəm qoymuşuqXarici siyasət
01:19
Prezident İlham Əliyev Münxendə "France 24" telekanalına müsahibə veribXarici siyasət
01:01
Finlandiya Prezidenti: Rusiya strateji baxımdan məğlub olubDigər ölkələr
00:43
Merts: Almaniya artıq Avropada hegemonluğa can atmırDigər ölkələr
00:37
Foto