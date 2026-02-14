Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 01:34
    Президент: Последнее, что нам нужно, — это проблемы с какой-либо страной, включая Францию

    Моя встреча с президентом Макроном в конце прошлого года прошла весьма позитивно, и мы договорились нажать кнопку перезагрузки отношений. Мы готовы к этому.

    Как сообщает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 в Мюнхене.

    "Последнее, что нам нужно, - это проблемы с какой-либо страной, включая Францию", - подчеркнул глава государства.

    İlham Əliyev: Bizə hər hansı ölkə, o cümlədən Fransa ilə heç bir problem lazım deyil
