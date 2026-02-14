Президент: Последнее, что нам нужно, — это проблемы с какой-либо страной, включая Францию
Моя встреча с президентом Макроном в конце прошлого года прошла весьма позитивно, и мы договорились нажать кнопку перезагрузки отношений. Мы готовы к этому.
Как сообщает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 в Мюнхене.
"Последнее, что нам нужно, - это проблемы с какой-либо страной, включая Францию", - подчеркнул глава государства.
