İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Prezident: Azərbaycan birtərəfli qaydada Ermənistana malların tranziti üzərindəki məhdudiyyətləri aradan qaldırıb

    Xarici siyasət
    • 14 fevral, 2026
    • 01:39
    Prezident: Azərbaycan birtərəfli qaydada Ermənistana malların tranziti üzərindəki məhdudiyyətləri aradan qaldırıb

    Azərbaycan birtərəfli qaydada Ermənistana malların tranziti üzərində olan məhdudiyyətləri aradan qaldırdı.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Münxendə "France 24" telekanalının müxbirinə müsahibəsində deyib.

    "Biz, həmçinin Ermənistana vacib neft məhsullarını təchiz etməyə başladıq və bununla da bizim ticari münasibətlərimiz başladı. Beləliklə, görə bilərik ki, artıq sülhə nail olunub. Yekun sülh sazişini imzalamaq üçün müəyyən formal xarakter daşıyan məsələlər var. Lakin qeyd etdiyiniz bəyannamə ilə yanaşı, hər iki ölkənin xarici işlər naziri Vaşinqtonda sülh sazişinin mətnini də parafladılar. Beləliklə, mənim üçün bu, artıq bitmiş işdir. Hesab edirəm ki, Ermənistanın Baş naziri də mənimlə eyni fikirdədir. Biz elə indi sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik və bu, çox yaxşı bir hissdir", - Azərbaycan Prezidenti deyib.

    Ильхам Алиев: Азербайджан односторонне снял ограничения на транзит товаров в Армению

    Son xəbərlər

    01:48

    İlham Əliyev: ABŞ-nin Vitse-prezidentinin səfəri çox mühüm idi

    Xarici siyasət
    01:39

    Prezident: Azərbaycan birtərəfli qaydada Ermənistana malların tranziti üzərindəki məhdudiyyətləri aradan qaldırıb

    Xarici siyasət
    01:27

    İlham Əliyev: Bizə hər hansı ölkə, o cümlədən Fransa ilə heç bir problem lazım deyil

    Xarici siyasət
    01:24

    İlham Əliyev "France 24"ə qanunsuz separatçı rejimin liderlərinə verilən cəzadan danışıb

    Xarici siyasət
    01:21

    Azərbaycan Prezidenti: Normallaşma prosesi uğurla irəliləyir

    Daxili siyasət
    01:20

    İlham Əliyev: Biz daimi olacağına ümid etdiyimiz sülh dövrünə qədəm qoymuşuq

    Xarici siyasət
    01:19
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Münxendə "France 24" telekanalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    01:01

    Finlandiya Prezidenti: Rusiya strateji baxımdan məğlub olub

    Digər ölkələr
    00:43

    Merts: Almaniya artıq Avropada hegemonluğa can atmır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti