Ильхам Алиев: Азербайджан односторонне снял ограничения на транзит товаров в Армению

Азербайджан односторонне снял ограничения на транзит товаров в Армению.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 в Мюнхене.

"Мы также начали поставки важнейших нефтепродуктов в Армению, и с этим начались наши торговые отношения. Таким образом, мы можем видеть, что мир уже достигнут. Для подписания окончательного мирного соглашения существуют некоторые формальные вопросы. Однако наряду с указанной вами декларацией, министры иностранных дел обеих стран также парафировали текст мирного соглашения в Вашингтоне. Таким образом, для меня это уже завершенная работа. Думаю, что и премьер-министр Армении согласен со мной. Мы сейчас учимся жить в условиях мира, и это очень хорошее чувство", - сказал президент Азербайджана.