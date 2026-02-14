Ильхам Алиев: Азербайджан односторонне снял ограничения на транзит товаров в Армению

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 02:01
    Азербайджан односторонне снял ограничения на транзит товаров в Армению.

    Как сообщает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 в Мюнхене.

    "Мы также начали поставки важнейших нефтепродуктов в Армению, и с этим начались наши торговые отношения. Таким образом, мы можем видеть, что мир уже достигнут. Для подписания окончательного мирного соглашения существуют некоторые формальные вопросы. Однако наряду с указанной вами декларацией, министры иностранных дел обеих стран также парафировали текст мирного соглашения в Вашингтоне. Таким образом, для меня это уже завершенная работа. Думаю, что и премьер-министр Армении согласен со мной. Мы сейчас учимся жить в условиях мира, и это очень хорошее чувство", - сказал президент Азербайджана.

