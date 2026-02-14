İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Koşta Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlamasının növbəti ildönümündə Kiyevə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 14 fevral, 2026
    • 02:21
    Koşta Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlamasının növbəti ildönümündə Kiyevə səfər edəcək

    Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının prezidenti Antoniu Koşta Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə birlikdə müharibənin başlamasının dördüncü ildönümünü qeyd etmək üçün Kiyevə gedəcək.

    "Report"un Avropa Bürosunun məlumatına görə, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

    "Mən 24 fevralda Rusiyanın təcavüzkar müharibəsinin başlamasının ildönümünü qeyd etmək üçün Kiyevə gedəcəyəm, hörmətli Prezident Zelenski, Maydanda sizin yanınızda dayanacağam", - Koşta yazıb.

    O qeyd edib ki, Almaniya Kansleri Fridrix Merts Münhen Təhlükəsizlik Konfransında Ukraynadakı vəziyyəti və sülh danışıqlarındakı son inkişafları qiymətləndirmək üçün görüş təşkil edib.

    "Davamlı sülhə nail olmaq üçün bütün səyləri alqışlayırıq. Bu yaxınlarda əsir mübadiləsi ilə bağlı çoxdan gözlənilən razılaşma irəliyə doğru xoş addımdır", - o qeyd edib.

    Aİ-nin məqsədi sülhə doğru irəlilədikcə Ukraynanı gücləndirməyə davam etməkdir. Bəyanatda deyilir ki, Aİ Ukraynanın İttifaqa daxil olması yolunda Kiyevə siyasi, hərbi və maliyyə baxımından hərtərəfli dəstək verməyə davam edəcək.

    Antoniu Koşta Rusiya-Ukrayna müharibəsi Volodimir Zelenski
    Антониу Кошта отправится в очередную годовщину начала войны в Украине в Киев

    Son xəbərlər

    02:47

    Bir sıra ölkələrin fermerləri Aİ-nin aqrar büdcəsinin artırılmasını tələb edirlər

    Digər ölkələr
    02:21

    Koşta Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlamasının növbəti ildönümündə Kiyevə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    01:48

    İlham Əliyev: ABŞ-nin Vitse-prezidentinin səfəri çox mühüm idi

    Xarici siyasət
    01:39

    Prezident: Azərbaycan birtərəfli qaydada Ermənistana malların tranziti üzərindəki məhdudiyyətləri aradan qaldırıb

    Xarici siyasət
    01:27

    İlham Əliyev: Bizə hər hansı ölkə, o cümlədən Fransa ilə heç bir problem lazım deyil

    Xarici siyasət
    01:24

    İlham Əliyev "France 24"ə qanunsuz separatçı rejimin liderlərinə verilən cəzadan danışıb

    Xarici siyasət
    01:21

    Azərbaycan Prezidenti: Normallaşma prosesi uğurla irəliləyir

    Xarici siyasət
    01:20

    İlham Əliyev: Biz daimi olacağına ümid etdiyimiz sülh dövrünə qədəm qoymuşuq

    Xarici siyasət
    01:19
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Münxendə "France 24" telekanalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti