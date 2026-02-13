Антониу Кошта отправится в очередную годовщину начала войны в Украине в Киев

Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта отправится с визитом в Киев, чтобы вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским отметить 4 годовщину с начала войны.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"Я отправлюсь в Киев 24 февраля, чтобы отметить годовщину начала агрессивной войны России, стоя рядом с вами на Майдане, уважаемый президент Зеленский", – написал Кошта.

Он отметил, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Фридрих Мерц организовал встречу для "оценки ситуации в Украине и последних событий в мирных переговорах".

"Мы приветствуем все усилия по достижению устойчивого мира. Недавнее соглашение об обмене пленными является долгожданным шагом вперед", – отметил он.

Цель ЕС - продолжать укреплять Украину по мере продвижения к миру. ЕС продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву, политическую, военную и финансовую, и на пути вступления Украины в ЕС, говорится в заявлении.