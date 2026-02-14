Tramp İranda rejim dəyişikliyini hadisələrin ən yaxşı ssenari hesab edir
Digər ölkələr
- 14 fevral, 2026
- 04:02
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranda rejim dəyişikliyini hadisələrin inkişafının ən yaxşı ssenari hesab edəcəyini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu açıqlamanı Şimali Karolinadan yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən verib.
"Görünür, hazırda baş verə biləcək ən yaxşı şey bu olardı", - ABŞ lideri İranda rejim dəyişikliyinə çalışması barədə suala cavab verib.
Son xəbərlər
04:26
Fransa ilk dəfə Almaniya ilə nüvə silahının qarşısının alınmasında əməkdaşlığı planlaşdırırDigər ölkələr
04:02
Tramp İranda rejim dəyişikliyini hadisələrin ən yaxşı ssenari hesab edirDigər ölkələr
03:39
KİV: Parisdə jandarmlara bıçaqla hücum edən şəxs xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
03:24
ABŞ İranın uranı zənginləşdirmək imkanını saxlamasını istəmirDigər ölkələr
02:47
Bir sıra ölkələrin fermerləri Aİ-nin aqrar büdcəsinin artırılmasını tələb edirlərDigər ölkələr
02:21
Koşta Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlamasının növbəti ildönümündə Kiyevə səfər edəcəkDigər ölkələr
01:48
İlham Əliyev: ABŞ-nin Vitse-prezidentinin səfəri çox mühüm idiXarici siyasət
01:39
Prezident: Azərbaycan birtərəfli qaydada Ermənistana malların tranziti üzərindəki məhdudiyyətləri aradan qaldırıbXarici siyasət
01:27