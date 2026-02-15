İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ-nin NATO-dakı səfiri: Amerika hərbçiləri Avropanı tərk etməyəcək

    Digər ölkələr
    • 15 fevral, 2026
    • 03:44
    ABŞ-nin NATO-dakı səfiri: Amerika hərbçiləri Avropanı tərk etməyəcək

    Amerikalılar Avropanı və ya alyansı tərk etmək niyyətində deyillər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin NATO-dakı səfiri Metyu Uitaker Münxen Təhlükəsizlik Konfransında "POLITICO"ya açıqlayıb.

    Bildirilib ki, bu açıqlama onminlərlə amerikalı hərbçinin çıxarılmasından narahat olan avropalı müttəfiqləri ABŞ dövlət katibi Marko Rubionun sakitləşdirməyə çalışmasından bir neçə saat sonra edilib.

    Nəşrdə qeyd olunub ki, bu il Amerika rəsmiləri illik təhlükəsizlik konfransında daha barışdırıcı mövqe tutublar, çünki alyansda yetmiş illik münasibətlər ərzində ən böyük böhran yaşayır. Onların daha yumşaq şərhləri keçən il vitse-prezident Cey Di Vensin qitənin dəyərlərini tənqid atəşinə tutduğu qəzəbli ritorikasından kəskin şəkildə fərqlənir.

    Lakin Uitaker avropalıların müdafiə yükünün böyük hissəsini öz üzərlərinə götürmələrinin vacibliyini vurğulayıb.

    "Avropa İttifaqının (Aİ) çox varlı və uğurlu ölkələrinin ənənəvi müdafiəni öz üzərinə götürməsi lazımdır. Bu da ABŞ-yə həmin bölgələrdə müttəfiqlərimizlə birlikdə digər problemləri və təhdidləri həll etməyə diqqət yetirməyə imkan verəcək", - o bildirib.

    Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp dəfələrlə üzv ölkələrin xərclərini, onların Ukraynaya dəstəyini və öz müdafiələrinə sadiqliyini tənqid edib. Lakin son həftələrdə bu tənqid yumşalıb. Amerika rəsmiləri Avropadakı həmkarlarını qitədəki 80 000 amerikalı hərbçinin öz yerlərində qalacağına əmin ediblər.

    Lakin Avropa buna tam inanmır. Aİ-nin müdafiə və kosmos üzrə komissarı Andrius Kubilius blokun 100 000 hərbçidən ibarət öz silahlı qüvvələrinin yaradılmasını təkid edir.

    ABŞ hərbçiləri Avropa Andrius Kubilius Metyu Uitaker
    Посол США в НАТО: Америка не покинет Европу

    Son xəbərlər

    03:44

    ABŞ-nin NATO-dakı səfiri: Amerika hərbçiləri Avropanı tərk etməyəcək

    Digər ölkələr
    03:13

    Danimarkanın Baş naziri: Qrenlandiya satılmır və pulla ölçülmür

    Digər ölkələr
    02:37
    Foto
    Video

    Belqradda Serbiyanın Dövlətçilik Günü qeyd olunub

    Digər ölkələr
    02:09

    İsveçrə XİN ABŞ və İran arasında Cenevrə danışıqlarını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    01:37

    Pistorius: ABŞ dünyada təkbaşına möhkəmlənə bilməyəcək

    Digər ölkələr
    01:21

    ABŞ miqrantların deportasiyasına 38 milyard dollardan çox pul ayırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    00:47

    Azərbaycan ilə Almaniya arasında regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    00:27
    Foto

    Azərbaycanlı idmançı MMA üzrə ardıcıl üçüncü qələbəsini qazanıb

    İdman
    00:15

    "Koroğlu" metro stansiyasından Hava limanı istiqamətində hərəkətə məhdudiyyət tətbiq edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti