Трамп допустил смену власти в Иране как наилучший вариант развития событий
Другие страны
- 14 февраля, 2026
- 02:59
Президент США Дональд Трамп заявил, что счел бы смену власти в Иране наилучшим вариантом развития событий.
Как передает Report, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из штата Северная Каролина, где ранее выступил на военной базе Форт-Брэгг.
"Ну, похоже, что сейчас это лучшее, что могло бы произойти", - ответил американский лидер на вопрос, добивается ли он смены власти в Иране.
