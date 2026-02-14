Трамп допустил смену власти в Иране как наилучший вариант развития событий

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    • 14 февраля, 2026
    • 02:59
    Президент США Дональд Трамп заявил, что счел бы смену власти в Иране наилучшим вариантом развития событий.

    Как передает Report, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из штата Северная Каролина, где ранее выступил на военной базе Форт-Брэгг.

    "Ну, похоже, что сейчас это лучшее, что могло бы произойти", - ответил американский лидер на вопрос, добивается ли он смены власти в Иране.

