Tramp: ABŞ və Avropa ölkələri Qrenlandiya ilə bağlı danışıqlar aparır
Digər ölkələr
- 14 fevral, 2026
- 04:51
Vaşinqton administrasiyası və Avropa hökumətləri Qrenlandiya ilə bağlı danışıqlar aparır.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bunu Ağ Evin Cənub çəmənliyində jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.
"Avropa ilə çox yaxşı yola gedirik və görək ki, necə olacaq. Hazırda Qrenlandiya ilə bağlı danışıqlar aparırıq", - o deyib.
Tramp: ABŞ və Avropa ölkələri Qrenlandiya ilə bağlı danışıqlar aparır
