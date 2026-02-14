İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Tramp: ABŞ və Avropa ölkələri Qrenlandiya ilə bağlı danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    • 14 fevral, 2026
    • 04:51
    Tramp: ABŞ və Avropa ölkələri Qrenlandiya ilə bağlı danışıqlar aparır

    Vaşinqton administrasiyası və Avropa hökumətləri Qrenlandiya ilə bağlı danışıqlar aparır.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bunu Ağ Evin Cənub çəmənliyində jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

    "Avropa ilə çox yaxşı yola gedirik və görək ki, necə olacaq. Hazırda Qrenlandiya ilə bağlı danışıqlar aparırıq", - o deyib.

    ABŞ Donald Tramp Qrenlandiya
