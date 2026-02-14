Трамп заявил, что США и страны Европы ведут переговоры по Гренландии

Вашингтонская администрация и власти европейских стран проводят переговоры относительно Гренландии.

Как передает Report, об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

"Мы очень хорошо ладим с Европой, посмотрим, как все получится. Мы ведем переговоры прямо сейчас по Гренландии", - сказал он.