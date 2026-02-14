США не хотят, чтобы у Ирана сохранилась возможность обогащать уран
- 14 февраля, 2026
- 02:31
Соединенные Штаты не хотели бы, чтобы у Ирана сохранились возможности по обогащению урана.
Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Перед вылетом главы государства из штата Северная Каролина журналисты спросили его, какова позиция администрации США в отношении обогащения урана в исламской республике и было бы приемлемым для Вашингтона сохранение у Тегерана обедненного урана.
"Мы не хотим никакого обогащения урана в Иране. Мы не хотим обогащения", - сказал он.
