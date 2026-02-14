İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Digər ölkələr
    • 14 fevral, 2026
    • 05:17
    ABŞ-nin NATO-dakı nümayəndəsi ölkəsinin bu əsrdəki strateji rəqibinin adını açıqlayıb

    ABŞ hesab edir ki, Çin bu əsrdə onun əsas strateji rəqibi olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi Metyu Uiteker Münhen Təhlükəsizlik Konfransında çıxışında deyib.

    "Bilirsiniz, biz bir çox çağırışlarla üzləşirik. Düşünürəm ki, müasir dünya inanılmaz dərəcədə təhlükəlidir. Şübhəsiz ki, bu əsrdə ABŞ üçün strateji rəqib olacaq yüksələn Çin var", - o deyib.

    "Buna cavabımız, bir ölkə olaraq harada olacağımızı, bunun Amerikanın və dünyaya nə təklif etdiyimizin daha bir əsri olacağını, yoxsa Çinin, dünyaya nə gətirəcəyinin əsri olacağını müəyyən edəcək", - daimi nümayəndə sonda bildirib.

    ABŞ Çin NATO
