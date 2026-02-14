Əraqçi: Regiondakı dostlarımız E3 qrupundan daha effektiv olduqlarını sübut edirlər

Avropa İttifaqının (Aİ) inkişaf trayektoriyası dəhşətlidir.

"Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X"dəki hesabında yazıb.

"Bütün bunlar praktikada nə deməkdir? Aİ/E3-ün iflici və aktuallığını itirməsi İranın nüvə proqramı üzrə danışıqların dinamikasında özünü göstərir" , - Əraqçi qeyd edib.

Onun sözlərinə görə, bir zamanlar danışıqların əsas iştirakçısı olan Avropa hazırda prosesdən çıxıb:

"Bunun əvəzinə, regiondakı dostlarımız marginal E3 qrupundan qat-qat daha effektiv və faydalı olduqlarını sübut edirlər".