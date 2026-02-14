İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Əraqçi: Regiondakı dostlarımız E3 qrupundan daha effektiv olduqlarını sübut edirlər

    Region
    • 14 fevral, 2026
    • 20:31
    Əraqçi: Regiondakı dostlarımız E3 qrupundan daha effektiv olduqlarını sübut edirlər

    Avropa İttifaqının (Aİ) inkişaf trayektoriyası dəhşətlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X"dəki hesabında yazıb.

    "Bütün bunlar praktikada nə deməkdir? Aİ/E3-ün iflici və aktuallığını itirməsi İranın nüvə proqramı üzrə danışıqların dinamikasında özünü göstərir" , - Əraqçi qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, bir zamanlar danışıqların əsas iştirakçısı olan Avropa hazırda prosesdən çıxıb:

    "Bunun əvəzinə, regiondakı dostlarımız marginal E3 qrupundan qat-qat daha effektiv və faydalı olduqlarını sübut edirlər".

    Abbas Əraqçi İran Nüvə Proqramı danışıqlar Avropa İttifaqı
    Аракчи: Наши друзья в регионе доказали, что они эффективнее группы E3

    Son xəbərlər

    21:32

    "Əl-Nəsr" Ronaldunu ilk dəfə start heyətə daxil edib

    Futbol
    21:16

    Hikmət Hacıyev: Dövlətimizin başçısı televiziya kanallarına daim diqqət və qayğı göstərir

    Media
    21:05

    Danimarkanın Baş naziri: Qrenlandiya ilə bağlı mübahisə həll olunmayıb

    Digər ölkələr
    20:51
    Foto

    Bakıda 16 yaşadək cüdoçular arasında "İstedadların seçimi" turniri start götürüb

    Fərdi
    20:40

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII tura yekun vurulub

    Komanda
    20:31

    Əraqçi: Regiondakı dostlarımız E3 qrupundan daha effektiv olduqlarını sübut edirlər

    Region
    20:29

    "Liverpul" "Nyukasl"ın hücumçusunu transfer etməyə yaxındır

    Futbol
    20:10

    Braziliya tarixində ilk dəfə Qış Olimpiadasında qızıl medal əldə edib

    Digər ölkələr
    19:54

    Vəkillər Kollegiyasının nümayəndə heyəti Avstriyada rəsmi səfərdə olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti