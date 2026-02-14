Əraqçi: Regiondakı dostlarımız E3 qrupundan daha effektiv olduqlarını sübut edirlər
Region
- 14 fevral, 2026
- 20:31
Avropa İttifaqının (Aİ) inkişaf trayektoriyası dəhşətlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X"dəki hesabında yazıb.
"Bütün bunlar praktikada nə deməkdir? Aİ/E3-ün iflici və aktuallığını itirməsi İranın nüvə proqramı üzrə danışıqların dinamikasında özünü göstərir" , - Əraqçi qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, bir zamanlar danışıqların əsas iştirakçısı olan Avropa hazırda prosesdən çıxıb:
"Bunun əvəzinə, regiondakı dostlarımız marginal E3 qrupundan qat-qat daha effektiv və faydalı olduqlarını sübut edirlər".
Once a key interlocutor, Europe is now nowhere to be seen. Instead, our friends in the region are far more effective and helpful than an empty-handed and peripheral E3.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 14, 2026
