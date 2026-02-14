Аракчи: Наши друзья в регионе доказали, что они эффективнее группы E3

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 14 февраля, 2026
    • 20:34
    Траектория развития Европейского союза (ЕС) вызывает тревогу.

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал на своей странице в соцсети X.

    "Что все это означает на практике? Паралич и утрата актуальности ЕС/E3 наглядно проявляются в динамике переговоров по иранской ядерной программе", - отметил Аракчи.

    По его словам, Европа, которая когда-то была ключевым участником переговоров, сегодня фактически выведена из процесса:

    "Вместо этого наши друзья в регионе доказали, что они гораздо более эффективны и полезны, чем маргинальная группа E3".

    Əraqçi: Regiondakı dostlarımız E3 qrupundan daha effektiv olduqlarını sübut edirlər
